Tanju Çolak "Galatasaraylı oyuncularda o ruh yok"

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Tanju Çolak "Galatasaraylı oyuncularda o ruh yok"

Galatasaray tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Tanju Çolak AZ Alkmaar rövanş maçı için konuşt

Galatasaray ile gol krallığı ve şampiyonluklar yaşamış eski milli futbolcu Tanju Çolak sarı kırmızılı takımın oyuncularını eleştirdi. Çolak AZ Alkmaar karşısında alınan 4-1 mağlubiyetle rövanşta maçı çevirecek skorun alınmasının zor olduğunu söyledi.

"HEPSİ PARAYA BAKIYOR"

Tanju Çolak Ekol Tv yayınında "Neuchatel Xamax zaferini yaşadık. Ama bu futbolcularda o ruhu göremiyorum. Hepsi paraya bakıyor. Galatasaray bu AZ Alkmaar'ı geçsin saçlarımı kazıtırım. İnşallah ben yanılırım 5-0, 6-0 kazanırsınız. 100 yılda böyle fırsat gelir. Turu geçin sokaklara dökülelim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisine 4-1 mağlup olmuş ve turu zora sokmuştu. Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

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Tanju Çolak "Galatasaraylı oyuncularda o ruh yok"
Tanju Çolak "Galatasaraylı oyuncularda o ruh yok"