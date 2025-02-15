Tanju Çolak "Galatasaraylı oyuncularda o ruh yok"

Galatasaray ile gol krallığı ve şampiyonluklar yaşamış eski milli futbolcu Tanju Çolak sarı kırmızılı takımın oyuncularını eleştirdi. Çolak AZ Alkmaar karşısında alınan 4-1 mağlubiyetle rövanşta maçı çevirecek skorun alınmasının zor olduğunu söyledi.

"HEPSİ PARAYA BAKIYOR"

Tanju Çolak Ekol Tv yayınında "Neuchatel Xamax zaferini yaşadık. Ama bu futbolcularda o ruhu göremiyorum. Hepsi paraya bakıyor. Galatasaray bu AZ Alkmaar'ı geçsin saçlarımı kazıtırım. İnşallah ben yanılırım 5-0, 6-0 kazanırsınız. 100 yılda böyle fırsat gelir. Turu geçin sokaklara dökülelim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisine 4-1 mağlup olmuş ve turu zora sokmuştu. Galatasaray-AZ Alkmaar rövanş maçı Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.