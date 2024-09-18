Tanju Çolak'tan derbi tahmini

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak olan kritik derbi Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

Sezonun henüz başı olmasına rağmen iki takım arasındaki gerilim oldukça yüksek devam ederken karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Bol olaylı geçmesi beklenen karşılaşmaya günler kalırken eski futbolcu Tanju Çolak flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Tanju Çolak’ın açıklamaları:

“HAKEM ÇOK KONUŞULACAK”

"Bu derbide özellikle fiziksel temas çok olacak. Jose Mourinho genelde yüksek tempoyu, kaos futbolunu sever. Göreceksiniz hakem çok konuşulacak"

“GALATASARAY DERBİDE AĞIR BASIYOR”

"Osimhen'in gelmesiyle Galatasaray derbide daha ağır basıyor ama Fenerbahçe'nin savunması da daha iyi"