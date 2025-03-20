Tanju Özcan: Belki yarın alırlar, hakkınızı helal edin

Tanju Özcan, Ekrem İmamoğlu ile birlikte 100'ün üzerinde kişinin gözaltına alınmasının ardından sert bir açıklama yapmış ve "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Artık söz bitmiştir. Muhalafetin tüm milletvekilleri ve belediye başkanlarının toplu olarak 'sine-i millete' dönmesi birinci gündem olarak masaya konulmalı ve gerekirse tereddütsüz ve firesiz bir şekilde hayata geçirilmelidir" demişti.

TANJU ÖZCAN HELALLİK İSTEDİ: BEN TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM

Tanju Özcan bu kez gözaltına alınıp alınmayacağını bilmediğini belirterek vatandaşlardan 'helallik' istedi.

Tanju Özcan dikkat çeken mesajında "Kardeşlerim. Hiç saklamadım, ben Türk Milliyetçisiyim. Okuduğunu anlayan tam bir Atatürk milliyetçisiyim..

Yarın belki alırlar, Allah bilir, ben bilmiyorum. Hakkınızı helal edin! Ama yemin ediyorum ki ben bu ülkeyi BOP eş başkanlarından çok fazla seviyorum! Asla PKK liderine Sn demeyeceğim! Yaşasın tam bağımsız Türkiye, kahrolsun Emperyalizmi !Emperyalizm ve siyonizme hizmet edenlere yazıklar olsun!!!" ifadelerini kullandı.