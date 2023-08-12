Tanju Özcan CHP'ye dönmek için kesin şartını açıkladı

CHP’de değişim çıkışlarından sonra kesin ihraç ile partisinden ceza alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı TV programında, “Geri dönsem bile, sayın Kılıçdaroğlu CHP’nin başında olduğu sürece aday olmayacağım” açıklamasında bulundu.

Tanju Özcan CHP'ye dönmek için kesin şartını açıkladı

Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra partisinde değişim olması yönünde sık sık çıkışları ile gündem olan Tanju Özcan, katıldığı bir TV programında kesin ihraç talebi ile ceza almasının ardından mahkemeye müracaat edeceğini açıkladı.

Katıldığı programda gazetecilerin sorularını cevaplayan Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Geri dönsem bile sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kaldığı sürece aday aday olmayacağım. Velev ki beni haklı buldu mahkeme ihraç kararını ortadan kaldıracak ben CHP'ye döneceğim. Sayın Kılıçdaroğlu görevde olduğu sürece aday olmayacağımı ifade ettim” şeklinde konuştu.

Partide Genel Başkan ve ekibinin değişmediği sürece Atatürk ilkelerine döneceğine inanmayan Özcan, Baykal zamanındaki CHP’nin şu anki CHP ile arasında farklar olduğunu da iddia eden Özcan, “CHP'ye oy veren seçmenlerin benim itirazlarımın haklı olduğunu söylüyor. CHP'ye çok emek vermiş bir insanım.

22 yaşında CHP'ye üye oldum. Kurumsal olarak CHP yönetimi benim hakkımda yanlış karar verdi CHP tabanıyla alakası yok. CHP yönetimiyle sorunum olduğunu söylüyorum.

Baykal'ın zamanındaki CHP ile Kılıçdaroğlu CHP arasında ne kadar fark var. CHP çizgisinin Atatürk ilkelerine döneceğine inanmıyorum. Genel Başkan ve ekibi değişmediği müddetçe bu parti yola girmez” ifadelerini kullandı.

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