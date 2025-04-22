Tanju Özcan, Erdoğan'ı tiye aldı! 'Enteresan bir Cumhurbaşkanımız var'

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Tanju Özcan, Erdoğan'ı tiye aldı! 'Enteresan bir Cumhurbaşkanımız var'

Açıklamaları ile dikkat çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normal doğum çıkışı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun zamandır vatandaşların kaç çocuk yapacağına karar verdiğini söyleyen Tanju Özcan "Şimdi de doğumun nasıl olacağına dair hüküm veriyor" dedi.

Erdoğan için "Keşke bir de doğacak çocuğun karnı nasıl doyurulacak, nasıl bir eğitim imkanı sağlanacak, bu çocuklara büyüyünce nasıl iş bulanacak gibi konularda da hüküm verip değerli fikirlerini Türk toplumu ile paylaşsa." diyen Tanju Özcan, Erdoğan'ın Türk halkının nüfus artış hızının azalmasına yönelik açıklamalarını da tiye aldı. Özcan "Acaba Türk toplumunda nüfus artış hızının azalmasının sebebi de dış güçler olabilir mi?" diye sordu.

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