Tanju Özcan isyan etti 'Gittiğim şehit cenazelerini unutamıyorum, susamıyorum'

Gittiği şehit cenazelerini, yakılan ağıtları unutamadığını söyleyen Tanju Özcan "Susamıyorum" dedi.

"İHANETİ GÖRÜYORUM"

Tanju Özcan, yaptığı paylaşımda "Siyasetten nefret ettim artık.. ” siyaseten söylüyorum bunları” diyenler midemi bulandırıyor! Keşke birileri gibi parayı ülkemden daha çok sevseydim… Yapamıyorum, susamıyorum.. Gittiğim şehit cenazelerini, yakılan ağıtları unutamıyorum... Yaşanan ihaneti görüyorum.. Sus diyorlar susamıyorum." ifadelerini kullandı.

'YÜREĞİNİZ YETİYORSA AÇIKLAYIN' DEMİŞTİ

Tanju Özcan daha önce paylaşımında ise 'Çocuk mu kandırıyorsunuz" diyerek yapılan bir anlaşma olduğunu ve Türk milletinden saklandığını söylemişti

Tanju Özcan, dikkat çeken paylaşımında "Daha önce de sözde PKK terör örgütü silah bırakma , kendini fesih etme gibi kararlar almıştı! Irak, İran ve daha önemlisi Suriye kolları aktif. Çocuk mu kandırıyor sunuz? Ortada yapılmış bir anlaşma var Türk Milletinden gizleniyor! Hadi yüreğiniz yetiyor ise açıklayın!!!" demişti.