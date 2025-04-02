Tanju Özcan yandaş gazeteciye meydan okudu!

Yandaş gazeteci Cem Küçük, boykot çağrısına destek veren sanatçıların bugün ifadeye çağrılacağını iddia etti. Küçük, boykot soruşturmasında “Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat boykot çağrısı üzerine ifadeye çağırılacak isimler arasında" ifadelerini kullanmıştı. Cem Küçük’e en sert cevap ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan geldi. Özcan, “Ben de boykot çağrısı yapıyorum.. beni de ifadeye çağırsınlar! Hatrım kalır yoksa!” ifadeleriyle Küçük’e meydan okudu.

KÜÇÜK’ÜN İDDİASINA TANJU ÖZCAN MEYDAN OKUDU

Boykot soruşturması kapsamında bugün ifadeye çağrılacak isimleri yandaş gazeteci Cem Küçük, canlı yayında açıkladı. Küçük boykot çağrısına destek verenlere ilişkin, "Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat boykot çağrısı üzerine ifadeye çağırılacak isimler arasında" iddiasında bulundu. Küçük’ün iddiasına ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan meydan okudu. Özcan, “Ben de boykot çağrısı yapıyorum.. beni de ifadeye çağırsınlar! Hatrım kalır yoksa!” ifadelerini kullandı.

Ben de boykot çağrısı yapıyorum..@cemkucuk55 beni de ifadeye çağırsınlar! Hatrım kalır yoksa! — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) April 2, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ile başlayan protesto ve boykotlar gündemde yerini alırken, gençlerden gelen 2 Nisan’da “Tüketimi durduruyoruz” çağrısı dikkat çekmişti. Boykota birçok siyasi ve ünlü isim destek paylaşımı yapmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapanlar hakkında dün soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Soruşturmaya ilişkin, yandaş gazeteci Cem Küçük bomba bir iddiada bulundu.