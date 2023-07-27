Tanju Özcan’dan Eren Erdem’e şok suçlama

CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan, katıldığı bir canlı yayında Muharrem İnce'ye kurulan kumpas hakkında konuştu. Özcan, "Muharrem Bey ‘Faili FETÖ’dür ama bunu yayan CHP’de trollük yapan trol ekibinin başı Eren Erdem gibi isimlerdir" dedi.

Tanju Özcan’dan Eren Erdem’e şok suçlama

Özcan, CNN Türk'te katıldığı bir canlı yayında Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’ye yönelik ‘montaj kaset’ ve ‘sahte dekont’ kumpası hakkında açıklamalarda bulundu.

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Bolu Belediye Başkanı Özcan, "Sayın Muharrem İnce konuyu bana kısmen anlattı. Dosyada da gizlilik kararı vardı. Ama Muharrem İnce'ye yapılan operasyon klasik bir operasyon değil.

Muharrem Bey 'Faili FETÖ’dür ama bunu yayan CHP’de trollük yapan trol ekibinin başı Eren Erdem gibi isimlerdir’ diyor" ifadelerini kullandı.

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