Tanju Özcan'dan iktidara son ikaz! Açtı ağzını yumdu gözünü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Tanju Özcan'dan iktidara son ikaz! Açtı ağzını yumdu gözünü

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, teğmenlerin ihraç edilmesine sert tepki gösterdi.

Tanju Özcan, "Ordu içinde besleyip büyüttüğünüz üniformalı cemaatçiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk Milleti’ne karşı darbe girişiminde bulundu. Siz hala, ülkenin kurucusu Atatürk’e bağlılığını bildiren pırıl pırıl subayları ordudan atmakla meşgulsünüz. Artık bardağı taşırmak üzeresiniz, aklınızı başınıza bir an önce toplayın" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmesi kararına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Özcan, şu paylaşımı yaptı:

"Oturduğu koltukta konuşarak değil savaş meydanlarında savaşarak Başkomutanlık unvanını almış, bağımsız bir ülke kurmuş Atatürk ve onun izinden gidenler ile derdiniz bir türlü bitmedi. Ordu içinde besleyip büyüttüğünüz üniformalı cemaatçiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk Milleti’ne karşı darbe girişiminde bulundu. Siz hala, ülkenin kurucusu Atatürk’e bağlılığını bildiren pırıl pırıl subayları ordudan atmakla meşgulsünüz. Artık bardağı taşırmak üzeresiniz, aklınızı başınıza bir an önce toplayın"

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