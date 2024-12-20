Tanju Özcan'ı çileden çıkaran olay: Böyle bir muameleyi hayatımda hiç görmedim

Kaynak: Haber Merkezi
Tanju Özcan'ı çileden çıkaran olay: Böyle bir muameleyi hayatımda hiç görmedim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SÖZCÜ TV canlı yayınından kibarca kovulduğunu belirtti. Özcan, kanala “Ben böyle bir muameleyi hayatımda hiç görmedim” sözleriyle sitem etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Sözcü TV’de yayınlanan ‘Başkent Kulisleri’ programı sonrası çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından tepki dolu bir paylaşım yapan Özcan, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün daveti üzerine programa katıldığını belirterek, “Program öncesinde yayının 1,5 saat süreceğini söylediler. 25 dakika canlı yayında kaldım ve reklam arası veriyoruz dediler. Reklam arasında veda bile ettirmeden beni kibarca kovdular” ifadelerini kullandı.

Böyle bir muameleyi hiç görmediğini vurgulayan Özcan, “Böyle yayın adabı olmaz. Bundan sonra da Sözcü TV’nin hiçbir canlı yayınına da çıkmam, röportaj da vermem! Gözünü seveyim TV 100 ‘ü" ifadelerine yer verdi.

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