Tankere çarpan sürücü feci şekilde öldü

Kaynak: İHA
Tankere çarpan sürücü feci şekilde öldü

Denizli'de seyir halindeki otomobil virajı alamayınca park halindeki tankere feci şekilde çarptı. Çarpmanın sonucunda hurdaya döndü. Hurdaya dönen aracın sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli Güney ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Uysal Batmaz (62) idaresindeki 64 ED 106 plakalı Tofaş marka otomobil ile virajı alırken park halindeki tankere çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kaza sonucu araçta sıkışan sürücüyü kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

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Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemenin ardından Batmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzerine Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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Kazada hayatını kaybeden Uysal Batmaz'ın cenazesi Güney ilçesi Parmaksız Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

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