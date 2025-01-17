Tanrı olduğuna dair kanıtları mahkemeye sundu. Adliyedekiler şaşkına döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tanrı olduğuna dair kanıtları mahkemeye sundu. Adliyedekiler şaşkına döndü

Tanrı olduğunu öne süren bir kişi Gebze’de yargılandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesi sonrası mahkeme şahıstan “delil” istedi. Sanık da “ben tanrı olduğuma dair kanıt getirdim” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda pek çok kişi kendisinin peygamber olduğunu öne sürse de son olarak bir kişinin bu iddiası mahkemede görüldü. Ben tanrıyım diyen bir kişi Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki adliyede hakim karşısında çıkartıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edildi ve yargılaması yapıldı.

Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, yargılamayla ilgili tutanağın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

"BEN TANRI OLDUĞUMA DAİR KANIT GETİRDİM"

Avukat Koçoğlu’nun paylaştığı tutanakta şu ifadeler yer aldı:

“Sanığa Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesi, iddianamenin kabulü kararı ve ekleri okundu, üzerine atılı suçları anlatıldı. Sanıktan savunma ve delilleri soruldu.

Sanık savunmasında ‘Ben karara itiraz ettim, ben tanrı olduğuma dair kanıt getirdim, bunu ibraz ediyorum’ dedi.”

Avukat Koçoğlu’nun paylaşımı sonrası yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

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