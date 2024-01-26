'Tanrının elini' 38 yıl sonra VAR gördü

Ayşe Eser Kuşata
'Tanrının elini' 38 yıl sonra VAR gördü
Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan Gambiya-Kamerun maçında yaşanan bir olay gündem oldu.

Gambiya ve Kamerun, Afrika Uluslar Kupası 3. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Kamerun, mücadeleyi 3-2 kazandı ve gruptan çıkmayı başardı.

Gambiya ise 0 puanla son sırada kalarak kupaya veda etti.

Kamerun'a galibiyeti getiren golleri K. Ekambi, J. Gomez (kendi kalesine) ve 90+1'de Wooh attı.
Gambiya'nın gollerini ise Jallow ve Colley kaydetti.
Mücadelenin 90+3. dakikasında yaşanan olay ise gündeme bomba gibi düştü.

gambiya.png

'TANRININ ELİ' VAR'DAN DÖNDÜ
Gambiya'da Colley, son dakikalarda kornerde orta kesti.
Sanneh, yapılan orta sonrası topa eliyle müdahale etti ve golü eliyle attı.
Daha sonrasında hakem VAR'a gitti ve golü iptal etti.

b80c936f3a424eff8862944d2509da2d.jpg

AKILLARA MARADONA GELDİ
Bu pozisyon sonrası akıllara, 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İngiltere arasında oynanan maçta, Diego Maradona'nın eliyle attığı gol geldi.
Diego Maradona hava topuna çıktığı sırada tartışmalı bir şekilde topu eliyle yumruklamıştı. Bu gol geçerli sayılmıştı.
Maç sonrası Maradona'nın gol için yaptığı yorum olan "Tanrı'nın Eli" yakıştırması tarihe kazınmıştı.

İlgili Haberler
Çağlar Söyüncü transferinin perde arkası ortaya çıktı. Fatih Saboviç açıkladı
Manchester City'den West Ham'a transfer
Manchester City'den West Ham'a transfer
Trabzonspor Galatasaray'ın yıldızını transfer etti
Beşiktaş transferde rotayı İspanya'ya çevirdi
Fenerbahçe'de şok sakatlık. Çapraz bağları yırtıldı
Beşiktaş Cenk Tosun ve Salih Uçan ile ilgili kararını verdi. Flaş gelişme
Milli Takımın EURO 2024 elemeleri başladı
Galatasaraylı ünlü isim Dursun Özbek'in yüzüne karşı söyledi: Fenerbahçe'yi kıskanıyorum
Galatasaray'a Başakşehir'den Dubois cevabı
Fenerbahçe'de Bonucci tek başına kaldı
Fenerbahçe'de Bonucci tek başına kaldı
Teniste büyük sürpriz. Djokovic'i eleyen bakın kim çıktı
Atletico Madrid Sevilla'yı tek golle geçti. Yarı finale çıktı
Atletico Madrid Sevilla'yı tek golle geçti. Yarı finale çıktı
Son Haberler
İran medyası Rusya’ya savaş açtı. Ölümlerden onları sorumlu tuttular Dünya
İran medyası Rusya’ya savaş açtı. Ölümlerden onları sorumlu tuttular
İngiliz karbonatı nelere iyi gelir? Sağlık
İngiliz karbonatı nelere iyi gelir?
Bir şehirde sadece 4 liraya ev sahibi olunuyor Gündem
Bir şehirde sadece 4 liraya ev sahibi olunuyor
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme! 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor Gündem
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme! 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor
Rezene hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Rezene hangi hastalıklara iyi gelir
Gribi hafife alınca ağırlaşır Sağlık
Gribi hafife alınca ağırlaşır
Felç olmamak elinizde Sağlık
Felç olmamak elinizde