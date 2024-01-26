'Tanrının elini' 38 yıl sonra VAR gördü

Gambiya ve Kamerun, Afrika Uluslar Kupası 3. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Kamerun, mücadeleyi 3-2 kazandı ve gruptan çıkmayı başardı.

Gambiya ise 0 puanla son sırada kalarak kupaya veda etti.

Kamerun'a galibiyeti getiren golleri K. Ekambi, J. Gomez (kendi kalesine) ve 90+1'de Wooh attı.

Gambiya'nın gollerini ise Jallow ve Colley kaydetti.

Mücadelenin 90+3. dakikasında yaşanan olay ise gündeme bomba gibi düştü.

'TANRININ ELİ' VAR'DAN DÖNDÜ

Gambiya'da Colley, son dakikalarda kornerde orta kesti.

Sanneh, yapılan orta sonrası topa eliyle müdahale etti ve golü eliyle attı.

Daha sonrasında hakem VAR'a gitti ve golü iptal etti.

AKILLARA MARADONA GELDİ

Bu pozisyon sonrası akıllara, 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İngiltere arasında oynanan maçta, Diego Maradona'nın eliyle attığı gol geldi.

Diego Maradona hava topuna çıktığı sırada tartışmalı bir şekilde topu eliyle yumruklamıştı. Bu gol geçerli sayılmıştı.

Maç sonrası Maradona'nın gol için yaptığı yorum olan "Tanrı'nın Eli" yakıştırması tarihe kazınmıştı.