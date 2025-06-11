Tansiyon ölçümlerinde ayakla ilgili uzmanlardan kritik öneriler

Tansiyon ölçümlerinde ayak pozisyonunun kritik rolü, bilimsel araştırmalarla kanıtlandı. Ayak ayak üstüne atarak yapılan ölçümler, kan basıncı değerlerini yanıltabildi.

Uzmanlar, doğru sonuçlar için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Tansiyon, dünya genelinde milyonlarca insanın sağlığını etkileyen en önemli sağlık göstergelerinden biri. Ancak, yeni araştırmalar, tansiyon ölçümünde yapılan basit bir hatanın sonuçları çarpıcı şekilde değiştirebileceğini ortaya koydu: Ayak ayak üstüne atmak.

Bilim insanları ve kardiyoloji uzmanları, bu alışkanlığın kan basıncı değerlerini yanlış yükselterek teşhis ve tedavi süreçlerini riske atabileceği konusunda uyardı.

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, ayak ayak üstüne atmanın tansiyon ölçümlerini etkilediğini doğruladı.

Kardiyolog Dr. Michael Criqui liderliğinde yürütülen çalışmada, 250 katılımcının tansiyon değerleri farklı oturma pozisyonlarında ölçüldü.

Ayak ayak üstüne atıldığında, sistolik kan basıncı (büyük tansiyon) ortalama 7-10 mmHg, diyastolik kan basıncı (küçük tansiyon) ise 3-5 mmHg daha yüksek çıktı. Dr. Criqui, “Bu fark, bir hastanın yanlışlıkla hipertansiyon tanısı almasına veya mevcut durumunun olduğundan daha ciddi görünmesine neden olabilir” dedi.

Benzer bir çalışma, İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Prof. Sarah Lewington tarafından da desteklendi. Prof. Lewington, “Ayak pozisyonu, kan akışını ve damar direncini etkileyerek ölçüm sonuçlarını değiştirebilir. Doğru tansiyon ölçümü için standart bir oturma pozisyonu şart” diye konuştu.

Araştırmalar, özellikle yaşlı bireylerde ve damar sertliği olan hastalarda bu etkinin daha belirgin olduğunu gösterdi.

UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

Tansiyon ölçümünde doğru sonuçlar almak için uzmanlar şu adımları önerdi:

Doğru Pozisyon: Her iki ayak yere düz basmalı, sırt desteklenmeli ve kol kalp hizasında olmalı.

Dinlenme: Ölçümden önce en az 5 dakika sakin bir şekilde oturulmalı.

Tekrar Ölçüm: İlk ölçüm yüksek çıkarsa, 1-2 dakika bekleyip tekrar ölçüm yapılmalı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Kalp Derneği (AHA) de tansiyon ölçümünde standart prosedürlere uyulmasının önemine dikkat çekti. AHA’dan Dr. Willie Lawrence, “Yanlış ölçümler, gereksiz ilaç kullanımına veya tedavinin gecikmesine yol açabilir. Bu basit kurallara uymak hayat kurtarabilir” dedi.

NEDEN ÖNEMLİ?

Yanlış tansiyon ölçümleri, hipertansiyon tanısında hatalara yol açabilir. Bu da gereksiz ilaç tedavilerine, yanlış doz ayarlamalarına veya ciddi sağlık sorunlarının gözden kaçmasına neden olabilir. Özellikle evde tansiyon ölçen bireylerin, bu basit ama etkili kurala uyması hayati önem taşıyor.

Tansiyon ölçümü, basit gibi görünse de detaylara dikkat gerektiriyor. Ayak ayak üstüne atmak gibi günlük bir alışkanlık, sağlığınız hakkında yanlış sonuçlar doğurabilir.

Uzmanların önerilerine kulak vererek, doğru ölçüm teknikleriyle kan basıncınızı kontrol altında tutabileceğiniz vurgulandı.