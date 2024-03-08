Tansiyon ve kalp dostu ota Fransızlar hayat iksiri diyor. Balgam söktürücü, stres azaltıcı

Latince ismi Melissa olan Limon otu, “arı yaprağı” anlamına gelmektedir. Ayrıca ismin kökeni 'Mel'in Latince karşılığı 'Bal'dır ve bitki nektar bakımından zengin olduğu için genellikle arıları beslemek için kullanılmıştır.
Orta Çağ’da modern biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinen İbni Sina’ya göre, bu bitki birçok balgam cinsi hastalığın ve stres hastalıklarının tedavisinde etkili bir rol oynuyor .
SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARINDA DA ETKİLİ
Yedinci yüzyılda Fas'tan İspanya’ya ulaşan bitki ,Avrupa’ya yayıldı ve limon otunun Fransız literatüründe ise 'Hayat İksiri' olarak anılmasına yol açtı.
Halk arasında kalp ve damar rahatsızlıklarını tedavi etmek için, limon otunun toprak üstü kısımlarından hazırlanan solüsyonun içine dilimlenmiş limon eklenerek kullanımı, bitkinin toprak üstü kısımları kurutulup toz haline getirildikten sonra balla karıştırarak tüketimi gibi uygulamalar bulunmaktadır.
Ayrıca limon otunun yaprakları ve Naoloui bitkisin toprak üstü kısımları ile infüzyon da hazırlanabilir.
Limon otunun ruh halini iyileştirdiği, anksiyete ve buna bağlı uykusuzluk, alzheimer, demans, düşük doz radyasyon maruziteyetine bağlı oksidatif stres, adet ağrıları gibi durumlarda kullanımının yararlı olduğu ortaya konulmuştur.
Aynı zamanda, yapılan çeşitli çalışmalarla da bitkinin antioksidan, analjezik ve anti-enflamatuvar aktivitelere sahip olduğu ve bu sebeple de diyabetik nöropatinin tedavisinde kullanımının faydalı olabileceği bildirilmiştir.