Tansiyon ve şekeri alt eden gizli silahlar! İşin uzmanları anlatıyor

Yüksek tansiyon ve diyabet, modern dünyanın en yaygın kronik hastalıkları arasında yer aldı.

Bilimsel araştırmalar ve dünya çapında tanınmış uzmanların görüşleri, doğru beslenmenin bu mücadelede kilit rol oynadığını gösterdi.

Ispanak, somon, yulaf ve daha birçok besin, hem tansiyonu dengelemek hem de kan şekeri kontrolünü sağlamak için güçlü birer müttefik.

İşte sofranızdan eksik etmemeniz gereken, bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarıyla öne çıkan yedi besin ve bu besinlerin ardındaki gerçekler...

1. Ispanak: Kan Basıncının Doğal Dengeleyicisi

Ispanak, lif ve potasyum zengini yapısıyla hem yüksek tansiyon hem de diyabet hastaları için vazgeçilmez bir besin.

Harvard Üniversitesi’nden Dr. Frank Hu’nun liderliğinde yapılan bir araştırma, düzenli ıspanak tüketiminin kan basıncını %5-7 oranında düşürdüğünü ve insülin direncini azalttığını ortaya koydu.

Ispanak, içerdiği nitratlar sayesinde damarları gevşeterek kan akışını iyileştiriyor. Diyabet hastaları için ise lifli yapısı, kan şekerinin ani yükselmesini önledi.

Uzmanlar, haftada 3-4 porsiyon ıspanak tüketiminin ideal olduğunu belirtti.

Yoğurtla birlikte smoothie olarak ya da salatalarda tüketerek bu süper besinden maksimum fayda sağlayabilirsiniz.

2. Somon: Kalbin ve Damarların Dostu

Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan somon, yüksek tansiyon ve diyabetle mücadelede güçlü bir silah.

Amerikan Kalp Derneği’nden Dr. Dariush Mozaffarian, haftada en az iki kez yağlı balık tüketiminin kalp-damar hastalıkları riskini %36 azalttığını vurguladı.

New England Journal of Medicine’de yayımlanan bir çalışma, omega-3’ün diyabet hastalarında kardiyovasküler komplikasyonları önlemede kritik bir rol oynadığını gösterdi.

Somon, kötü kolesterolü düşürerek damar sağlığını korurken, insülin hassasiyetini artırıyor. Izgara veya buğulama yöntemiyle hazırlanmış somon, haftalık menünüzde mutlaka yer almalı.

3. Yulaf: Kan Şekeri ve Tansiyonun Dengelenmesinde Etkili

Yulaf, çözünür lif olan beta-glukan içeriğiyle hem tansiyonu hem de kan şekerini düzenlemede önemli bir rol oynadı.

Avrupa Beslenme Dergisi’nde yayımlanan bir çalışma, düzenli yulaf tüketiminin kan şekeri kontrolünü %15 iyileştirdiğini ve tansiyonu dengelediğini ortaya koydu.

Londra Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Susan Jebb, yulafın sindirimi yavaşlatarak kan şekerinde ani dalgalanmaları önlediğini ve kalp sağlığını desteklediğini belirtti.

Kahvaltıda bir kase yulaf lapası veya smoothie’lere eklenen yulaf, sağlığınızı desteklemek için pratik bir seçenek.

4. Ceviz: Küçük Ama Güçlü

Cevizin içerdiği sağlıklı yağlar ve antioksidanlar, diyabet ve tansiyon kontrolünde etkili. Journal of Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, günde 10-15 adet ceviz tüketen diyabet hastalarının kan şekeri kontrolünde %8 iyileşme gösterdiğini buldu. Ancak kalori içeriği yüksek olduğu için porsiyon kontrolü şart.

Oxford Üniversitesi’nden Dr. John Sievenpiper, cevizin damar sağlığını destekleyen omega-3 ve magnezyum içeriğinin tansiyonu düşürmede yardımcı olduğunu vurguladı.

Ara öğünlerde bir avuç ceviz, hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçim.

5. Tarçın: Doğal Kan Şekeri Düzenleyicisi

Tarçın, sinnamil aldehit maddesiyle insülin hassasiyetini artırarak kan şekerini dengeledi.

Pakistan’daki Aga Khan Üniversitesi’nden Dr. Samra Abid’in yürüttüğü bir araştırma, yarım çay kaşığı tarçının kan şekeri seviyelerini %10-15 oranında düşürebileceğini gösterdi. Ayrıca, tarçın antioksidan özellikleriyle damar sağlığını destekleyerek tansiyonu düşürmeye yardımcı oluyor.

Yoğurt, süt veya bitki çaylarına ekleyerek tarçının faydalarından yararlanabilirsiniz. Uzmanlar, özellikle Çin tarçınını önerdi.

6. Koyu Renkli Meyveler: Antioksidan Deposu

Yaban mersini, böğürtlen ve çilek gibi koyu renkli meyveler, antosiyanin ve nitrik oksit içeriğiyle tansiyonu düşürmede etkili.

Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Aedin Cassidy’nin liderliğinde yapılan bir çalışma, haftada 3-4 porsiyon koyu renkli meyve tüketenlerde hipertansiyon riskinin %12 azaldığını gösterdi. Bu meyveler, aynı zamanda kan şekeri kontrolünü destekleyen lif ve antioksidanlarla dolu. Taze veya donmuş olarak smoothie’lere ekleyebilir, yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz.

7. Keten Tohumu: Kalp ve Şeker Dostu

Keten tohumu, lif, omega-3 ve lignan içeriğiyle hem tansiyonu hem de kan şekerini düzenlemede etkili.

Toronto Üniversitesi’nden Dr. Vladimir Vuksan’ın yaptığı bir araştırma, günlük 2 yemek kaşığı keten tohumu tüketiminin sistolik kan basıncını %10 düşürdüğünü ve insülin direncini azalttığını ortaya koydu. Keten tohumunu yoğurt, salata veya ekmek hamuruna ekleyerek kolayca tüketebilirsiniz.

UZMANLARDAN YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ

Beslenmenin yanı sıra, yaşam tarzı değişiklikleri de yüksek tansiyon ve diyabetle mücadelede kritik.

Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr. Francesco Branca, haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersizin tansiyonu %5-7 oranında düşürebileceğini ve insülin hassasiyetini artırabileceğini vurguladı. Ayrıca, tuz tüketiminin günlük 5 gramla sınırlandırılması ve sigaranın bırakılması gerektiğini ekledi.

Stres yönetimi için yoga ve meditasyon gibi teknikler de önerildi.

BİLİMSEL DESTEK VE UYARILAR

New England Journal of Medicine’de yayımlanan bir çalışma, diyabet hastalarında sistolik kan basıncını 120 mm Hg’nin altına düşürmeyi hedefleyen yoğun tedavinin, kalp krizi ve felç riskini %25 azalttığını gösterdi. Ancak, uzmanlar, bu besinlerin mucizevi etkilerinin kişiden kişiye değişebileceğini ve mutlaka bir doktor veya diyetisyen kontrolünde uygulanması gerektiğini belirtti.

Yüksek tansiyon ve diyabetle mücadele, doğru beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle mümkün.

Ispanak, somon, yulaf, ceviz, tarçın, koyu renkli meyveler ve keten tohumu gibi besinler, bilimsel araştırmalarla desteklenen faydalarıyla sağlığınızı destekledi.

Sofranıza bu besinleri ekleyerek kronik hastalıklara karşı güçlü bir adım atabilirsiniz.