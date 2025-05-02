Tansiyonu dengeleyen sır! Doğanın iksir bağışıklığı destekliyor

Mor papatya, doğanın sunduğu en güçlü şifa kaynaklarından biri olarak dikkat çekti.

Limondan 10 kat daha fazla C vitamini içerdiği belirtilen bu bitki, bağışıklık sistemini desteklemekten tansiyonu dengelemeye kadar geniş bir yelpazede fayda sağladı.

Çin, ABD ve Avrupa’daki bilimsel araştırmalar, mor papatyanın antioksidan özelliklerini ve sağlık üzerindeki etkilerini mercek altına aldı.

Önde gelen uzmanların görüşleriyle, mor papatyanın sırlarını keşfedildi.

C VİTAMİNİ ŞAMPİYONU: LİMONU GÖLGEDE BIRAKIYOR

Mor papatya, C vitamini açısından doğanın en cömert bitkilerinden biri.

Çin’deki Nanjing Tıp Üniversitesi’nden Prof. Dr. Wei Zhang’in Journal of Nutritional Biochemistry’de yayımlanan çalışması, mor papatyanın C vitamini içeriğinin limondan 10 kat, portakaldan ise 5 kat daha yüksek olduğunu gösterdi. Zhang, “Bu bitki, bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlarla dolu. Soğuk algınlığından kronik hastalıklara kadar geniş bir koruma sağlıyor” dedi.

C vitamini, vücutta kolajen üretimini destekleyerek cilt sağlığını iyileştiriyor, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önlüyor ve demir emilimini artırarak kansızlığa karşı koruma sağladı.

ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, mor papatyanın C vitamini potansiyeline dikkat çekti:

“Günlük C vitamini ihtiyacı, 75-90 mg arasında değişir. Mor papatya, bu ihtiyacı tek başına karşılayabilecek kapasitede. Özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek için ideal.”

Willett’in American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan makalesi, C vitamini açısından zengin bitkisel kaynakların, enfeksiyon riskini %30 azalttığını ortaya koydu.

TANSİYONU 12/8’E SABİTLEYEN DOĞAL ÇÖZÜM

Mor papatyanın en çarpıcı özelliklerinden biri, kan basıncını dengelemedeki etkisi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Sarah Clarke, mor papatyanın quercetin ve apigenin gibi flavonoidler içerdiğini ve bu bileşiklerin kan damarlarını rahatlatarak tansiyonu düşürdüğünü belirterek, “Bu bitki, hafif hipertansiyon hastaları için doğal bir destek sunabilir” dedi.

European Journal of Preventive Cardiology’de yayımlanan bir meta-analiz, düzenli mor papatya çayı tüketen bireylerde sistolik kan basıncının ortalama 5 mmHg düştüğünü gösterdi. Bu, kalp krizi ve inme riskini azaltmada kritik bir etki.

BAĞIŞIKLIKTAN CİLT SAĞLIĞINA: MOR PAPATYANIN ÇOK YÖNLÜ FAYDALARI

Mor papatyanın faydaları, C vitamini ve tansiyon düzenlemesiyle sınırlı değil. Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden immünolog Prof. Dr. Lisa Wood, bitkinin anti-inflamatuar özelliklerinin, kronik inflamasyonla mücadelede etkili olduğunu söyleyerek, “Mor papatya, bağışıklık sistemini destekleyerek grip ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlıyor. Ayrıca, antioksidan içeriği, kanser gibi hastalıkların riskini azaltabilir” dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, mor papatyanın içerdiği polifenollerin, kolon ve meme kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlattığını gösterdi.

Cilt sağlığı da mor papatyanın parladığı bir diğer alan. Dermatolog Dr. Joshua Zeichner, mor papatyanın antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin, akne ve egzama gibi cilt sorunlarını hafiflettiğini belirterek, “C vitamini, kolajen üretimini artırarak cildin elastikiyetini koruyor. Mor papatya çayı, hem içilerek hem de cilde uygulandığında etkili” dedi.

NASIL TÜKETİLMELİ? UZMANLARDAN ÖNERİLER

Mor papatya genellikle çay olarak tüketildi. Uzmanlar, 1 bardak kaynamış suya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş mor papatya eklenmesini ve 5-10 dakika demlenmeye bırakılmasını önerdi.

Günde 2-3 fincan, sağlık faydalarını görmek için yeterli. Ancak, fazla tüketim bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara veya kan şekeri düşüklüğüne neden olabilir.

İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Dr. Sarah Berry, “Mor papatya çayı, şeker hastaları ve tansiyon ilacı kullananlar için doktor onayıyla tüketilmeli. Ayrıca, papatyagiller ailesine alerjisi olanlar dikkatli olmalı” uyarısında bulundu.

DOĞAL BİR MİRAS, BİLİMSEL BİR KEŞİF

Mor papatya, yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan bir bitki olsa da, modern bilim onun potansiyelini yeni yeni ortaya koydu. Bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini deposu, tansiyonu dengeleyen flavonoidleri ve anti-inflamatuar özellikleriyle, bu bitki doğanın bir armağanı.

Dr. Wei Zhang, “Mor papatya, basit bir bitki çayı değil, sağlığımız için bir güç merkezi” sözlerini kullandı.