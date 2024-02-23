Tansu Çiller'den Murat Kurum'a destek: İstanbul’un aradığı heyecanla geliyor

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Tansu Çiller'den Murat Kurum'a destek: İstanbul’un aradığı heyecanla geliyor
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller’den, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'a destek geldi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programına katıldı.

AKP’li Murat Kurum’a eşi Şengül Kurum da eşlik etti.

Öte yandan programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile eski Başbakanlardan Tansu Çiller de katıldı.

Çiller, etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere değinen Çiller, Kurum'a desteğini açıkladı.

Çiller, "İstanbul’un aradığı heyecanla geliyor. Değindiği en önemli konu depremdi" ifadelerini kullandı.

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