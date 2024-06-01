Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller kimdir?

Özer Çiller, 21 Eylül 1937’de dünyaya geldi. Türkiye’nin önceki başbakanlarından Tansu Çiller’in eşi ve iki çocuğun babasıdır. Evlendikten sonra “Çiller” soyadını benimsemişti.

Caddebostan’ın ilk muhtarı ve uzun süreli market işletmecisi olan Ramiz Uçuran ile İsmet Uçuran’ın çocuklarından biri olarak doğdu.

Eğitimine Saint Joseph Fransız Lisesi’nde başlayıp, Robert Kolej’de (şimdiki Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik eğitimini tamamladı. Daha sonra ABD’de Boston ve Connecticut üniversitelerinde işletme yüksek lisansı (MBA) derecesi almıştı. 1975 yılına dek Amatek Inc. bünyesinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak çalışmıştı.

1963’te Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, ABD’de sekiz yıl geçirdikten sonra Türkiye’ye geri dönerek Çukurova Holding’de CEO pozisyonunda Mehmet Emin Karamehmet ile çalışmıştı. 1983’te kendi işini kurmuş ve aynı zamanda Milliyet ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştı.

2000’lerin başından itibaren alternatif tıp alanına ilgi duyan Özer Çiller, bu alanda birçok kitap yayınlamıştı.

Ayrıca, Özer Çiller, Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük sultanlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim ve II. Beyazıt’ın şeyhülislamı Zenbilli Ali Efendi’nin (Ali Cemali) soyundan gelmekte.

Zenbilli Ali Efendi’nin soy ağacına göre, Özer Çiller aynı zamanda Ebu Bekir’in soyundan gelmekte ve Mevlana’nın da neslinden.

Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığında, yanında Zenbilli Ali Efendi ve akrabası Sadrazam Pîrî Mehmed Paşa bulunmaktaydı.

Özer ve Tansu Çiller çifti, ABD’de sekiz yıl yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve iki çocuk sahibi oldu.

USÜLE UYMAYAN KREDİLERLE GÜNDEME GELMİŞTİ

stanbul Bankası'nın 1985'teki batışıyla ilgili devam eden dava, finans dünyasında uzun süredir devam eden bir meseleyi gündeme getirdi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, bankanın içerisinin Çiller Ailesi'ne ait MARSAN Holding ve hem Çiller hem de Has ailelerinin ortak olduğu MARHAS Holding'e usulsüz krediler verilerek boşaltıldığı öne sürüldü.

Davada, bankanın eski şube müdürleri ve Has ailesinin merhum bir üyesi gibi toplam 10 sanık yargılanmakta. Ancak, bilirkişi raporlarına göre, yargılananların yüzde 8 sorumluluk payı bulunurken, asıl sorumlunun Özer Uçuran Çiller olduğu vurgulandı.

Bu durum, davanın seyrini ve kamuoyunun konuya bakışını etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.