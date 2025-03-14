Tanyeli'nin oğlundan duygusal paylaşım! Entübe edilmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tanyeli'nin oğlundan duygusal paylaşım! Entübe edilmişti

Pankreas kanseriyle uzun bir süredir mücadele eden Tanyeli’nin durumu ağırlaşınca entübe edilmişti. Ünlü ismin oğlundan yürek yakan paylaşım.

Tanyeli'nin sağlık durumu dün akşam ağırlaştı. Tanyeli, sabah saatlerinde entübe edildi. Tanyeli, son paylaşımında "Tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

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OĞLUNDAN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Tanyeli'nin oğlu Taylan sosyal medya hesabından annesiyle bir fotoğrafını paylaşıp "Sonsuza dek gülümse. Güçlü kal" notunu düştü.

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GONCA VUSLATERİ "HAKKIM HELAL OLSUN"

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tanyeli'm... Yoruldun artık. Son saatlerin mi bilmiyorum? Son dakikaların mı hiç bilmiyorum ama sonsuz bir bağ daima var aramızda, onu biliyorum. Hakkım, helal olsun."

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“BİZİ ÜZME TEKRAR”

Usta sanatçı Safiye Soyman da Tanyeli ile karesini "Canım Tanyeli'm sen çok güçlüsün, bu mübarek günde inşallah bu entübeden de kurtulursun. Bir mucize olsun yaşama hep sarıldın ne olur bizi üzme tekrar eski günlere dönelim seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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