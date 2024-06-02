Tapu sahibi milyonların cebini yakacak gelişme. Tüm alım satım sistemi değişti

Emlak vergisinde yapılan yeni düzenleme ile emlakların değeri belediye rayiç bedeli üzerinden değil, devletin belirleyeceği bölgesel rayiç bedeli üzerinden hesaplanacak.

Hazırlanan tasarının Meclis'ten geçmesine kesin gözü ile bakılıyor.

Milyonlarca gayrimenkul sahibinin cebinde daha çok para çıkmasına neden olacak vergi düzenlemesine ilişkin kulis bilgilerine göre tasarı çoktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Hazırlanan yeni düzenlemeye göre emlak vergileri ve tapu harçları artık gayrimenkullerin emlak vergisine esas değeri (belediye rayici) değil bölgesel rayiç bedeli üzerinden tahsil edilecek. Bu uygulama ile devlet gayrimenkuller üzerinden ciddi gelir elde edecek.

Vergi kayıpları üzerine çalışmalarını sürdüren hükümet bu kez gayrimenkul ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım-satımının yapılması ve böylece vergi kaybının önlenmesi konusunda bir çalışma hazırladı.

Torba yasayla bu hafta içinde Meclis'e sunulması beklenen tasarı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakan yardımcıları ve Gelirler İdaresi Başkanlığı yetkililerince sunuldu. Tasarıda 100'ün üzerinde madde olduğu belirtildi.

SATIŞ YILINA BAKILMAKSIZIN VERGİ KESİLECEK

Şu anki uygulamaya göre daha önce konut dükkan ya da arsanın satın alındıktan 5 yıl geçtikten sonra tekrar satılması halinde gelir vergisi alınmıyordu. Yeni tasarıya göre artık herhangi bir yıl kapsamı olmadan tüm satım işlemlerinden sağlanan kazançlar için gelir vergisi ödenecek. Bu uygulama ile şehirleşmenin yarattığı arsa ve imar rantı da vergilendirilmiş olacak.

TAPUDA GERÇEK SATIŞ BEDİLİNE GEÇİLİYOR

Düzenlemenin 2. ve en önemli maddesi ise bölgesel rayiç bedel uygulamasına geçilmesi. Devlet, taşınmaz satışından elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi için yeni bir sistem uygulayacak.

GAYRİMENKUL BİLGİ SİSTEMİ KURULUYOR

Bu düzenlemede konut dükkan ya da arsanın değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulmasına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Tapudaki her işlem bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporun baz alınarak yapılacak.

HARÇLAR VE EMLAK VERGİLERİ BÜYÜK ORANDA ARTACAK

Bölgesel olarak rayiç bedel tespit edilerek, tapu harcı ödemeleri ve emlak vergisi ödemeleri bu bedel üzerinden hesaplanacak.

Böylece alım-satımlarda artık belediyelerin rayiç bedelleri dikkate alınmadan devletin bölgesel olarak belirleyeceği rayiç bedeller uygulanmış olacak. Bu madde ise milyonlarca taşınmazın rayiç bedel üzerinden ödediği vergileri de büyük oranda artırılacak.