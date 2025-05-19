Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor. Artık zorunlu olacak

Son yıllarda sahte noter mühürleriyle yapılan arsa ve daire satışlarındaki artış, Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakan Yılmaz Tunç, noter belgelerinde karekod uygulamasının zorunlu olacağını duyurdu. Bu yenilik, tapu devir işlemlerinde güvenliği artırmayı hedefliyor.

4 Temmuz 2023’te yürürlüğe giren ve taşınmaz devirlerinin noter aracılığıyla yapılabilmesine olanak tanıyan düzenleme, dolandırıcılar tarafından kötüye kullanıldı. Sahte mühürlerle düzenlenen belgeler, çok sayıda vatandaşı mağdur etti.

Bakan Tunç, Hukuk Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı’nda, noter sisteminde köklü değişiklikler yapılacağını açıkladı. UYAP, e-duruşma, e-tebligat ve e-noter uygulamalarında yenilikler yolda.

En dikkat çeken değişiklik, noter belgelerine karekod zorunluluğu getirilmesi. Karekod sayesinde belgelerin doğruluğu anında teyit edilebilecek, sahtecilik riski en aza indirilecek. Bu sistem, alıcı ve satıcıların taşınmaz devir işlemlerinde güvenle işlem yapmasını sağlayacak. Ayrıca, noter işlemlerinin dijital ortamda takip edilebilirliği artacak.

Adalet Bakanlığı, karekod uygulamasının 2025 yılı içinde tüm noterlerde zorunlu hale geleceğini belirtti. Uygulama, özellikle gayrimenkul sektöründe güven ortamını güçlendirecek. Bakanlık, vatandaşları sahte belgelere karşı dikkatli olmaya çağırırken, noterlerde yapılan işlemlerin karekodla doğrulanmasını öneriyor.

Sistem, dolandırıcılık vakalarını azaltmanın yanı sıra noter süreçlerini hızlandıracak. Vatandaşlar, karekod ile belgelerin geçerliliğini kolayca kontrol edebilecek. Adalet Bakanlığı, bu adımla hem vatandaşların güvenliğini hem de hukuk sisteminin etkinliğini artırmayı hedefliyor.