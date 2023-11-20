Tapusu olanlar dikkat. Mahkemeden milyonları ilgilendiren karar

İnşaatı bitmeden devredilen projelerde yaşanan tapu sorunlarına ilişkin yeni karar ortaya çıktı. Mahkeme, tapu iptali ve tescil kararı alarak mağduriyetin giderilmesine karar verdi.

Tapusu olanlar dikkat. Mahkemeden milyonları ilgilendiren karar

HalkTv'de yer alan bilgilere göre; Bakırköy 13. Tüketici Mahkemesi, inşaatı bitmeden devredilen projelerde tapu alamayan vatandaşların yaşadığı sorunla ilgili bir karar verdi.

Sevil Rodoplu'nun 11 yıl önce Esenyurt'tan satın aldığı dairenin tapusunu alamaması üzerine başlattığı hukuki süreç sona erdi.

Mahkeme, Karabeyi İnşaat'ın tapusunu iptal etti. Tapuyu Rodoplu'nun adına tescil etti. Ayrıca şirketlere Rodoplu'ya 58 bin TL'lik geçmiş kira bedellerini faizli olarak ödeme kararı aldı.

Tapusunu alamayan Rodoplu Temmuz 2018’de Karabeyi Gıda İnşaat, Uçar Grup Yapı İnşaat ile bu şirketlerin yetkililere dava açtı. Tapu iptali ve tescilinin yanı sıra tazminat talebinde de bulunuldu.

GEÇMİŞ KİRA BEDELLERİNİN FAİZLİYLE ÖDEMESİNİ HÜKMETTİ

Sorumluluğu kabul etmeyen firmaların mahkemesi yıllarca sürdü. Bakırköy 13. Tüketici Mahkemesi, Sevil Radoplu’yu haklı bularak, Karabeyi İnşaat’ın tapusunu iptal ederek tapunun Rodoplu’nun adına tescil edilmesine karar verdi. Ayrıca, mahkeme ilgili şirketlerin, Rodoplu’ya 58 bin TL’lik geçmiş kira bedellerinin faizliyle ödemesini hüküm etti.

HANGİ DAVA AÇILMALI

Müteahhit tarafından gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile satışı yapılan ancak hiç teslim edilmeyen veya fiziken teslim edilip tapu devri gerçekleşmeyen gayrimenkuller konusunda uzlaşma ile çözüm sağlanamaması durumunda hukuki yola başvurmak dışında başkaca çözüm kalmamaktadır.

Gerçekten, alıcının satış bedelini ödediği bir konutun tapusunu alamaması ciddi bir problem teşkil etmektedir. Eğer müteahhit, iyi niyet göstererek alıcıya olan yükümlüğünü karşılama yoluna gitmez ve bedelini almış olduğu tapuyu alıcının üzerine geçirmezse uzman bir gayrimenkul avukatı ile yasal süreç başlatmak gerekecektir.

Başlatılacak hukuki sürecin nasıl olacağına şüphesiz bu alanda uzman olan emlak avukatı karar verecektir. Somut uyuşmazlığın özelliklerine göre tapunun verilmemesi gibi durumlarda önce ihtarname gönderilebileceği gibi doğrudan tapu davası açma yoluna da gidilebilir.

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