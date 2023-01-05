Luis Suarez Gremio'da taraftarın önüne çıktı

Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio, Barcelona'nın eski yıldızı ve yeni transferi Luis Suarez ile taraftarlarının önüne çıktı. Uruguaylı yıldıza 30 bin kişi hoş geldin dedi.

Uruguay'ın Nacional kulübüyle sözleşmesi sona eren ve Brezilya'nın Gremio kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayan Luis Suarez, yeni takımının taraftarlarıyla tanıştı. Suarez için 30 binden fazla kişi taraftar, kulübün Porto Alegre'deki stadını doldurdu. Taraftarlar, 35 yaşındaki yıldıza büyük sevgi gösterisinde bulundu.

NEYMAR VE BUSQUETS'DEN MESAJ

Suarez için yapılan sunumda, aralarında Neymar ve Sergio Busquets'in de olduğu eski takım arkadaşlarının kendisiyle ilgili söyledikleri büyük ekranda gösterildi.

Suarez burada yaptığı açıklamada, "Son günlerde bana büyük sevgi gösterildi. Çok minnettarım ve yeniden ait olduğu yere dönen Gremio için en iyi şekilde oynayacağım, goller atacağım ve burada şampiyonluklar kazanacağım. Buna söz veriyorum" dedi.

Copa Libertadores'i üç kez müzesine götüren Gremio, Luis Suarez'in kariyerindeki 8. kulüp olacak. 35 yaşındaki yıldız, daha önce Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid formaları da giydi.