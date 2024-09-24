Taraftarlar derbiyi kaybeden Partizan Teknik Direktörünü bu hale getirdi

Saldırıya uğrayan Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, basın açıklamasında taraftarın tutumu için 'yazıklar olsun' dedi.

Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan derbide, Kızılyıldız deplasmanda Partizan'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Partizan taraftarları, büyük bir öfkeyle soyunma odasını bastı. Bu olayda Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojević yaralandı. Taraftarların saldırısında soyunma odasının camlarının ve kapısı kırılarken, darp sonucu Stanojevic'in alnında, burnunda ve boynunda kesikler oluştu.

Maç sonrası basın toplantısına yara bantlarıyla katılan Stanojevic, oldukça üzgün olduğu ve konuşmakta güçlük çektiği görüldü. Zaman zaman gözleri dolan Stanojevic, "Yazıklar olsun... Çok üzgünüm. En ağır yenilgi, herkesten özür dilerim!" diye konuştu.