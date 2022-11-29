Dünya Kupası'nda develer fazla mesai yapıyor

Küçük emirliğin daha önce hiç görmediği sayıda ziyaretçisi çöllerde deveye binmek ve selfi çekmek için birbiriyle yarışıyor.

Dünya Kupası sayesinde normalden birkaç kat daha fazla kazanan hayvan bakıcıları çok mutlu.

Çünkü çölde 15 dakikalık bir deve turu kişi maçı 250 dolar.



Sudanlı 49 yaşındaki Bedevi deve çobanı Ali Jaber al Ali, “Gelen çok, onlarda para da var” Tanrıya şükür işler iyi ama talep çok karşılayamıyoruz “ dedi.

Al Ali, Dünya Kupası'ndan önce ortalama hafta içi bir günde yaklaşık 20, hafta sonları da 50 yolculuk hizmeti verdiklerini, Dünya Kupası başladığından beri her gün sabahları 500, akşamları da 500 yolculuk yaptırdıklarını söyledi.