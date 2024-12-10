Taraftarların üzerinden çıkanlar pes dedirtti! Maça değil savaşa gelmişler!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Taraftarların üzerinden çıkanlar pes dedirtti! Maça değil savaşa gelmişler!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor-Galatasaray karşı karşıya geldi. Her dakikası olay olan maçın karşılaşma öncesinde yapılan güvenlik kontrollerinde bulunan malzemeler hayrete düşürdü.

Sivas Emniyeti, spor müsabakalarının güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşması öncesinde, güvenlik ekipleri taraftarların stadyuma girişleri sırasında sıkı denetimler gerçekleştirdi.

Hem uygulama noktalarında hem de stadyum giriş turnikelerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda taraftarların üzerinden; 12 şişe alkol, 22 meşale, 1 adet smok, 200 adet yanıcı, yakıcı, yaralayıcı madde, 16 adet torpil ele geçirildi.

Polis tarafından üzerinde suç unsuru bulunan taraftarlara 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı.

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