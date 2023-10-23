Tarakla toplanıyor Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

Mardin'in zeytin hasadı devam ederken Derik ilçesinde yüksek rekolte bekleniyor. Tarakla toplanan zeytinler Türkiye'nin her yeri8ne gönderiliyor.

Tarakla toplanıyor Türkiye'nin her yerine gönderiliyor

İHA'nın haberine göre, Derik ilçesi Koçyiğit köyünde zeytin hasadı devam ediyor. Üreticilerden Hacı Ali Ersu, zeytin satışlarının çok güzel olduğunu belirterek, Türkiye’nin her yerine gönderdiklerini söyledi.

Ersu, "Batı tarafına gönderdiğimiz zaman daha çok istiyorlar. Toplamayı tarakla yapıyoruz. İşçiler sabah 07.00 gibi gelip akşam 17.00'ye kadar çalışıyorlar. Çadırlarımızı ağaçların altına seriyoruz. İşçiler tarakla söküyor ardından çadırın üstünden kasalara dolduruyoruz" dedi.

Rekolte beklentisinin yüksek olduğunu aktaran Ersu, “Yüzde 60 oranında rekolte bekliyorum. Zeytinde hiçbir hasar yok, hepsi birbirinden güzel. Salamura şeklinde satacağız. Kilosunu 80 TL’den veriyoruz. 80 dönüm zeytin ektim. Bununla birlikte 40 dönüm nar, 60 dönüm fıstık ve 60 dönüm de üzüm ektim. Zeytin çeşidimizin adı halhali. Hem çok kaliteli hem de çok lezzetlidir. Bir alan bir daha alıyor" diye konuştu.

aw059454-01.jpg

aw059454-02.jpg

aw059454-03.jpg

aw059454-04.jpg

aw059454-05.jpg

aw059454-06.jpg

aw059454-07.jpg

aw059454-08.jpg

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 21 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 21 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Depremci Prof. Şener Üşümezsoy iki dağın çöküp yarıldığı yerde açıkladı
Depremci Prof. Şener Üşümezsoy iki dağın çöküp yarıldığı yerde açıkladı
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 26 Ekim Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 26 Ekim Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
'Ali Koç'un Erden Timur'a karşı ne yapacağını duydum' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasının nereye varacağını ortaya çıkardı
'Ali Koç'un Erden Timur'a karşı ne yapacağını duydum' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasının nereye varacağını ortaya çıkardı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Aksarayspor'da Önder Karaveli yönetimi resmen sona erdi Spor
Aksarayspor'da Önder Karaveli yönetimi resmen sona erdi
Kıbrıs’ta deprem Gündem
Kıbrıs’ta deprem
Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı Gündem
Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Flaş...Suriye'de ABD güçlerine SİHA saldırısı Dünya
Flaş...Suriye'de ABD güçlerine SİHA saldırısı
Trabzon'da tünelde yaşanan kazada Norveçli bisikletçi hayatını kaybetti Gündem
Trabzon'da tünelde yaşanan kazada Norveçli bisikletçi hayatını kaybetti
Muhteşem Fenerbahçe. Sarı Lacivertliler ligin altını üstünü getirdi Spor
Muhteşem Fenerbahçe. Sarı Lacivertliler ligin altını üstünü getirdi
Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu. "Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?" Magazin
Metin Akpınar’ın ikinci kızı Sevgi Katkıcı sessizliğini bozdu. "Bizi bildiğiniz halde neden bıraktınız?"