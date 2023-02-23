Tarçın bitkisi şeker hastalığına iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Tip 2 diyabetli kişiler için tarçının iyi bir besin olduğu vurgulandı. Çok sayıda çalışma, tarçın tüketiminin açlık kan şekerini azalttığı ortaya çıktı.

TARÇIN NEDİR?

Defnegiller familyasındandır. Tarçın 6-12 cm boyunda ağaç olup uzun silindir şeklinde bir gövdeye sahiptir. 2-3yaşında iken gövdesi yerden 50 cm yukarıdan kesilir ve böylece kökünden sayısız uzun şıvgınlar çıkar. 2-3 cm uzunluğundaki şıvgınların kabukları soyularak kurutulur. Çiçekleri ağacın tepesindeki dalların ucunda topluca bir arada bulunur ve çiçekleri oldukça küçük olup beyazımsı yeşil renklidir. Meyveleri yarısına kadar kaba yaprakları tarafından sarılmış ve yumurta şeklindedir. Yaprakları taze iken kırmızı, sonra kahverengimsi kırmızı ve olgunlaşınca yeşil renk alır. Tarçın baharat olmasının yanı sıra çeşni ve koku vermesi için bazı yemek, tatlı ve şaraplara katılır. Ağacın meyvesinden elde edilen tarçın esansı, parfüm endüstrisinde kullanılır.

TARÇININ FAYDALARI

-Tip 2 diyabetli kişiler için tarçının iyi geliyor

-Kan dolaşımını geliştirip hızlandırır.

-İştah açıcıdır.

-Sindirimi kolaylaştırır.

-Mide bulantıları ve kusma refleksini bastırır.

-Hafif doku ve damar büzücü özelliği nedeniyle diyareyi kesici ve peklik vericidir.

-Mide ve bağırsak gazlarını söktürür.