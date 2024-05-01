Kocaeli'de zincirleme trafik kazası. 4 yaralı

Kaynak: İHA
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası. 4 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 motosiklet ve kamyonun karıştığı kaza sonucu 4 kişi yaralanırken, kaza sonrası kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, 1205/2 Sokak'tan Atatürk Caddesi’ne çıkan 41 ANR 043 plakalı kamyonet ile Atatürk Caddesi'nden aynı istikamete seyreden M.E.Y. kontrolündeki 41 ASV 090 motosiklet ve Ş.S. yönetimindeki 34 KEZ 970 plakalı motosiklet kamyonetle çarpıştı.

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Kaza sonucu 4 kişi yaralanırken, kazanın ardından kamyonet sürücüsünün olay yerinden kaçtı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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