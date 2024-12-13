Tarih belli oldu tabelayı görünce şaşırmayın. Deponuzu şimdiden doldurun

Türk insanı zamla yatıp zamla kalkmaya devam ediyor. Bu sabah gözlerini açanlar akaryakıta yapılacak zam haberiyle güne başladı.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre son dakika değişikliği olmazsa benzine bu gece yarısı saatler 00.01'de gösterdiğinde 98 kuruş zam yapılacak.

Benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 42 lira 12 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 42 lira 01 kuruşa, Ankara'da 42 lira 54 kuruşa, İzmir'de 43 lira 04 kuruşa satılıyor.

Benzine bu akşam 98 kuruş zam gelmesi halinde İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 43 lira 10 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 42 lira 99 kuruşa, Ankara'da 43 lira 52 kuruşa, İzmir'de 44 lira 02 kuruşa depolara doldurulacak.

Zam ve indirimin pas geçtiği motorin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 43 lira 30 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 43 lira 24 kuruşa, Ankara'da 43 lira 87 kuruşa, İzmir'de 44 lira 39 kuruşa satılıyor.

Zamlardan bunalan bir vatandaş "Yeter be yeter" diyerek isyanını dile getirdi. Bir galon (3,78 litre) benzinin ABD'de 3 doların altına düştüğünü söyleyen vatandaş "ABD en ucuz akaryakıtı bu sene kullanıyor. Bizde ise zam yapılıyor. Akıl erdirmek imkansız. Salı günü de motorine yaparlar" dedi.

Hayat pahalılığının her geçen gün arttığını söyleyen bir emekli ise "Emekliler uyansın artık. Bize zam yapılmıyor. Zam diye verilen enflasyon farkı. O da TÜİK'in oranı. Hani ev kirasını bile 10 bin TL göstermeyen TÜİK'in. Benzine zam yapmışlar. Taksit taksit yapmasınlar litresi 50 TL oldu desinler. Onlar da rahat etsin bizde" diyerek tepkisini dile getirdi.