Tarih çalılıkların arasında kayboldu

Kaynak: İHA
Tarih çalılıkların arasında kayboldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ve kral mezarları olduğu düşünülen Aytepe ya da Üç Tepeler Tümülüsü olarak bilinen tümülüsler, çalılıkların arasında unutulmuş bir durumda.

İzmit merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede, eski İstanbul yolu üzerinde yan yana bulunan bu iki tümülüs, zamanla defineciler tarafından talan edilerek tahrip edilmiş. 1986 yılında kaçak kazılarla zarar gören tümülüsler, İzmit Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazılarıyla gün yüzüne çıkarılmış ve 11 metre uzunluğunda tonoz örtülü mezar odalarına sahip oldukları belirlenmiş.

Geç Helenistik - erken Roma İmparatorluk çağına ait olduğu tespit edilen bu tarihi yapılar, İzmit Belediyesi'nin "Tarih Koridoru Projesi" kapsamında yer almasına rağmen henüz restore edilmemiş ve koruma altına alınmamış. Amatör tarih araştırmacısı Hüseyin Sert, tümülüslerin büyük kısmının soygun ve yağmaya uğradığını, definecilerin birçok yerini kazıp taşları kırdığını ancak değerli bir şey bulamadıklarını belirtiyor.

Sert, bu tarihi yapıların doğanın insafına terk edildiğine ve herhangi bir koruma çalışması yapılmadığına dikkat çekiyor. Bölgedeki diğer tarihi mezarların ve lahitlerin de incelemeye değer olduğunu vurgulayan Sert, tümülüslerin ziyaret amaçlı düzenlenmediğini ve doğal çevrede kendi haline bırakıldığını ifade ediyor.

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