Tarih yazan Nilüfer Belediyespor'a Bursa'da süper karşılama!

2025 Hentbol Erkekler Süper Kupası’nı kazanan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasını Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e törenle takdim etti.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde gerçekleştirilen coşkulu buluşmada Başkan Şadi Özdemir, takımı selamlayarak alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Özdemir, Süper Kupa’yı kaldırarak takımla birlikte büyük sevinç yaşadı. İlknur Kurtuluş, Türkiye'de Süper Kupa kazanan ilk kadın başantrenör oldu.

Başkan Özdemir konuşmasında, "İlk defa Bursa’da bir ilki gerçekleştirerek Süper Kupa şampiyonluğunu Nilüfer Belediyesporumuz kazandı. Takımımız müthiş bir emek verdi, zorluklar yaşadık ama bir takım olmayı her zaman başardık. Hepinizi Bursa adına yürekten kutluyor, tebrik ediyorum" dedi.

Tören sırasında Başkan Özdemir, takımın kadın başantrenörü İlknur Kurtuluş’a çiçek takdim ederek, tarihi başarısından dolayı tebrik etti. Ardından oyuncuları tek tek kutlayıp hediye verdi.