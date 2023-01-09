Tarihçilerden Kayıp Nazi hazinesiyle ilgili açıklama

Polonya'da ortaya çıkan ve Nazilerin 10 ton ağırlığındaki kayıp hazinesini gösterdiği iddia edilen 2. Dünya Savaşı'ndan kalma günlükle ilgili tartışmalar devam ediyor. Günlüğün, Naziler tarafından savaş döneminde yağmalanan 200 milyon dolarlık altının yerini gösterdiği iddia ediliyor.

Silezya Köprüsü Vakfı adlı grup, bir Nazi subayına ait günlüğü inceleyerek Minkowskie köyündeki tarihi bir sarayın arazisinde altınları bulmak için kazı çalışmalarına başlamıştı ancak aylardır hazinenin izine rastlanmadı.

‘SAVAŞTAN ÇOK SONRA YAZILMIŞ’

Kayıp hazine efsanesi ülkede büyük tartışmalara yol açarken bir grup uzman, hazine avcılarını hayal kırıklığına düşürecek bir açıklama yaptı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre günlüğü inceleyen uzmanlar, bunun tamamen sahte olduğunu ve 1982'den sonra yazıldığını belirtti.

Discoverer adlı gruptan tarihçiler, büyük bölümü boş olan 600 sayfalık günlüğün ve içindeki bilgilerin tümüyle sahte olduğunu, bilgilerin savaş döneminde bölgeden kaçanların hikayelerine dayandığını aktardı. Uzmanlar, günlükte, aylardır kazıların sürdüğü Minkowskie köyünde servetin gömülü olduğuna dair elle tutulur bir kanıt olmadığına da dikkat çekti.

HOLLANDA’DA YAYINLANAN HARİTA HEYECAN YARATMIŞTI

Tartışma, son dönemde Avrupa'daki kayıp Nazi hazineleriyle ilgili başka bir olayın ardından geldi. Hollanda'da da yıllar sonra devlet tarafından yayınlanan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi haritası büyük tartışma yaratıyor.

Hollanda Ulusal Arşivi’nin geçen hafta yayınladığı haritanın 1944’te Hollanda’daki bir bankada yaşanan patlama sonrasında Nazi askerleri tarafından yağmalanan altın ve mücevherlerle dolu dört sandığın gömüldüğü yeri gösterdiği söyleniyor.

Haritanın yayınlanması sonrasında ülkenin dört bir yanından ve komşu ülkelerden yüzlerce hazine avcısı haritada işaretli ormanlık alana akın etti. Ellerinde metal detektörlerle çok sayıda kişinin Hollanda’nın doğusundaki Ommeren kasabasında ormanlık alanda hazinenin peşine düşmesi basında da gündem oldu.