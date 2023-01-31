Mete Gazoz'a büyük onur. Tarihe geçebilir

Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yılın sporcusu ödülüne aday gösterildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu, 2022 yılının sporcusu oylamasında erkekler klasik yay kategorisinde adaylar arasında yer aldı.

Mete Gazoz, 2018 ve 2021'de yılın sporcusu seçilmişti.

Sporseverler worldarcheryawards üzerinden oylamaya katılabilecek.