Tarihe geçtiği maçı ağlaya ağlaya tamamladı

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Tarihe geçtiği maçı ağlaya ağlaya tamamladı

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Hollanda maçında tarihe geçti. Maçtan sonra ise sahayı ağlaya ağlaya terk etti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024'te A Milli Takım'ın Hollanda maçına da kaptan olarak çıktı.

Çalhanoğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 9. maçında oynadı ve böylece Rüştü Reçber'e ait rekora ortak oldu.

Sahanın en iyilerinden olan Hakan, 2-1'lik yenilgi sonrası ise gözyaşlarını tutamadı.

Sahayı ağlaya ağlaya terk eden Hakan Çalhanoğlu, "Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal. İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık" dedi.

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