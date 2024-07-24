Tarihe ışık tutacak kazı

Moğolistan'da Şovh Uul Dağı ve Tuul Irmağında Moğolistan Kültür ve Sanat Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde bir kazı projesi başlatıldı.

Mert İnan'ın haberine göre, İlteriş Vakfı'nın ana sponsorluğunda başlatılan kazı "Şovh Uul-2024” diye adlandırıldı.

Projenin Türkiye yöneticileri ise İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Kürşat Yıldırım ile İstanbul Aydın Üniversitesinden Doç. Dr. Elvin Yıldırım olacağı duyuruldu.

Araştırmacı-Doktorant Şeyma Sapma'nın da kazı ekibinde olacağı belirtildi.

“GEÇMİŞİN İZLERİNE IŞIK TUTACAK”

Prof. Dr. Kürşat Yıldırım konuyla ilgili "Çalışma sonucunda ortak bilimsel makaleler yayımlanacak. Kazı raporu ise Moğolca ve Türkçe olmak üzere iki dilde olacak. Köklerimiz Hakasya ve Altay Sayan bozkırlarından asırlar içerisinde Anadolu’ya kadar yayılıyor. Türkler'in tarih sahnesine çıktığı dönemden itibaren Kazakistan, Kırgızistan, Baykal Gölü, Altay ve Tanrı Dağları’nın yanı sıra Anadolu’da bile görüyoruz. Yapacağımız kazı geçmişin izlerine ışık tutacak" ifadelerini kullandı.

“5- 8. YÜZYILA AİT”

Prof. Dr. Yıldırım, 5.-8. yüzyıllar arasına ait olduğu tahmin edilen kazı alanının Tunç Çağı’na ait olma ihtimaline değindi.

Yıldırım "İncelediğimiz ve kazı yürüttüğümüz alan, 10x10 metre kare planlı mezar kompleksi. Gömü alanı Tula Vadisi’nde olan bu mezar yaygın olan Plaka Taş Mezar formundan farklı. Burası çok kadim devirlerden beri Türk ve Moğol boylarının yayıldıkları alanlar ve Hunların, Gök-Türklerin, Uygurların ve Moğolların kurdukları devletlerin merkezlerinden." Bilgilerini paylaştı.

TONYUKUK YAŞAMIŞTI

Tarihçi Doç. Dr. Elvin Yıldırım ise

diye konuştu.