9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 17 sikke ele geçirildi 

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 17 sikke ele geçirildi 

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 17 sikke, büyüteç, av tüfeği ve av tüfeğine ait 3 fişek bulundu.  

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:40
Takip Et

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 17 sikke ele geçirildi 

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 17 sikke ele geçirildi 
+
Aa
-

 İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışma sonucunda, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Korkuteli JASAT Timi ile birlikte düzenlenen operasyon sonucunda kaçakçılığın yapıldığı tespit edilen bir otomobil durduruldu.

Otomobilde ve içinde bulunan Y.A. ve Ş.Ç. üzerinde yapılan aramalarda 17 sikke, büyüteç, av tüfeği ve av tüfeğine ait 3 fişek bulundu.  

Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. (İHA)                      

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
1
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
2
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
3
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
5
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
6
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
7
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.