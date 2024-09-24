Tarihi geçmiş tonlarca tavuk, çikolata, bisküvi ve enerji içeceğini satacaklardı. 2023'ü asetonla silip 2025 yapmışlar

Antalya'da, son kullanma tarihleri aseton ile silinip üzerine yeni tarih ve Rusça etiket basılarak, Rusya'ya ihraç edilmeye hazırlanan 65 bin 662 çikolata, bisküvi ve enerji içeceğine el konuldu. Ayrıca, son kullanma tarihi geçen 17 ton tavuk ele geçirildi.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kentte bir dizi denetimde bulundu. Gıda ürünleri satan işletmelere yönelik denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden ürün satılan işletmelere ceza yazıldı.

Ekiplerin Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'nde A.S. ve B.D.'ye ait bir depoda gerçekleştirdiği denetimde, son tüketim tarihi geçmiş, geneli ithal 65 bin 662 adet çikolata, bisküvi, enerji içeceği ve meyve konservesi gibi ürün tespit edildi. Detaylı kontrolde, son kullanma ve tavsiye edilen tüketim tarihleri 2023 olan ürünlerin son kullanma tarihlerinin aseton ile silinerek, üzerine 2025 olarak yazıldığı görüldü.

İHRAÇ EDİP İNSAN SAĞLIĞIYLA OYNAYACAKLARDI

Son kullanma tarihleri değiştirilerek satışa hazır hale getirilen ürünlerin üzerine Rusça etiketler yapıştırılarak ihraç edilmeye hazırlandığı ortaya çıktı. İşletmede aynı zamanda birçok ürüne de kemirgenler tarafından zarar verildiği görüldü. Aynı işletmede yakalanan ürünlere el koyulup 58 bin lira para cezası kesilirken, işletme sahibi ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

17 TON BOZUK TAVUK SATACAKLARDI

Ekiplerin Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bir depoya yaptıkları denetimde ise onaysız tavuk parçalama faaliyeti yaptığı tespit edildi. Yapılan incelemede, hijyen şartlarını sağlamayan depo içerisinde 17 ton son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş, marka ve parti numarası olmayan tavuk, tavuk kıyması ve kemik parçaları tespit edildi. Mekanik kıyma makinesi, parçalama tezgahları ve kıyma tambur makinesi bulunan işletmede, depolanmış şekilde çok fazla miktarda tavuk kıyması da ele geçirildi. Son tüketim tarihi geçmiş tavukların kıyma haline getirilerek tekrar piyasaya sürüldüğü işletmedeki tüm ürünler imha edildi. İşletmeye idari yaptırımlar uygulandı.