Tarihi kaleler turizme kazandırılacak

Hakkari Çukurca’daki tarihi kale evleri yapılan restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılacak.

KAYNAK: AA
Tarihi kaleler turizme kazandırılacak

İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından 2016'da birinci derecede sit alanı olarak tescillenen ve bölgenin sivil mimarinin en güzel örnekleri arasında yer alan kale evlerinin yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 4 yıl önce Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında yürütülen çalışmalarla 400 yıllık olduğu değerlendirilen 21 kale evinden 7'si aslına uygun olarak restore edildi.

Kalan evlerin de turizme kazandırılması amacıyla belediyenin hazırladığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) destek sunduğu proje ile 2 evde daha çalışma başlatıldı.

10-2023-16102023-c3.jpg

Yıl sonunda tamamlanması planlanan 2 evin butik otele, restorasyonu biten diğer evlerin de kente gelen ziyaretçilerin güzel zaman geçirebileceği kafe, kütüphane, müze gibi sosyal yaşam alanlarına dönüştürülmesi planlandı.

Son yıllarda terör olaylarının sona ermesiyle huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede, tarihi kale evlerinin canlanan turizme katkı sağlaması bekleniyor.

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, AA muhabirine, 2019'da başlatılan çalışmalar kapsamında daha önce 7 evin restorasyonunun tamamlandığını söyledi.

10-2023-16102023-c2.jpg

DAKA ile yürüttükleri proje ile bu yıl 2 evi daha restore ettiklerini anlatan Dündar, "İlçemizin sembolü olan ve 400 yıllık olduğu tahmin edilen evlerimizi eski mimarisine uygun şekilde yenileyerek turizme kazandırmayı amaçlıyoruz. Daha önce yaptığımız evlerin bir kısmını kitap kafe, dengbej (ağıt ve türkü seslendiren yöresel sanatçı) odası, müze ve kütüphane olacak şekilde projelendirdik. Bu yıl restore ettiklerimizi de butik otele dönüştürerek ilçemizdeki konaklama sorununa katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

İlçenin tarihi geçmişe sahip olduğunu ve değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Dündar, bölgedeki tarihi mekanları restore ederek turizmi canlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

10-2023-16102023-c1.jpg

Göreve geldikten sonra vadettikleri projelerin tamamını hayata geçirdiklerini dile getiren Dündar, şunları kaydetti:
"Kale evlerinin restorasyon çalışmalarını DAKA'nın desteğiyle yürütüyoruz. Birinci etabı bu yıl faaliyete geçireceğiz. İkinci etabı da gelecek yıl tamamlamayı planlıyoruz. Uzun vadede evlerin tamamını Çukurca'nın tarihi dokusuna uygun şekilde restore edeceğiz. Bir kısmını da ev olarak değerlendireceğiz. Buranın eski yaşantısını, kültürünü tekrar canlandırmak istiyoruz. Çukurca'mız çok güzel bir yer. Doğası, mikroklima iklimiyle keşfedilmeyi bekliyor. Birçok çeşit sebze ve meyve yetiştiriliyor. Burası çok huzurlu ve güvenli. Herkesi buraya bekliyoruz."

İlçe sakinlerinden Mahmut Güneş de kale evlerinde geçmişte dedelerinin yaşadığını belirterek, "Bizim için çok şey ifade ediyor. Eskiden yaşam yeriydi. Evler yeniden restore ediliyor. Bu çalışmadan dolayı mutluyuz. Bu evler ilçemize birçok anlamda katkı sunacak. Yerli ve yabancı turistler ilçemize gelip buraları görsün. İlçedeki herkes bu çalışmadan memnun. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

thumbs-b-c-a34866b6f37aed123d1d95f88b73c6f0.jpg

Restorasyon çalışmalarında görev yapan Nurettin Ediş de "Evlerdeki duvarları yapıyoruz. Evleri eski dokusuna uygun inşa ediyoruz. Damlar ağaçtan yapılıyor, üstü de toprakla kaplanıyor. Şu anda yaptığımız iki ev var. İki bölümden 6 ayrı oda olacak." dedi.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Montella'dan şaşırtan prim çıkışı Spor
Montella'dan şaşırtan prim çıkışı
Bakan Güler, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü Gündem
Bakan Güler, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
Yeni sistem Meclis'e sunuldu! Emekli maaşları artık böyle hesaplanacak... Ekonomi
Yeni sistem Meclis'e sunuldu! Emekli maaşları artık böyle hesaplanacak...
39 milyon vatandaş kredi borcuyla boğuşuyor Ekonomi
39 milyon vatandaş kredi borcuyla boğuşuyor
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya savruldu: 1'i ağır 4 yaralı Gündem
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya savruldu: 1'i ağır 4 yaralı
UEFA'dan flaş saygı duruşu kararı Spor
UEFA'dan flaş saygı duruşu kararı
Diyanet, 40 ilçeye müftü atayacak Gündem
Diyanet, 40 ilçeye müftü atayacak