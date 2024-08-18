Tarihi köprüye adlarını yazan turistlere 1.5 milyon TL ceza

Floransa’nın tarihi sembollerinden biri olan Ponte Vecchio köprüsü, iki Alman turistin vandalizmine uğradı. 21 ve 23 yaşlarındaki genç turistler, siyah keçeli kalemle isimlerini köprüye yazarken polis tarafından yakalandı. Tarihi köprüye zarar veren turistler, “Kültürel mirasa zarar verme” suçlamasıyla 40 bin euro’ya kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Tarihi yapıların korunmasına büyük önem veren Floransa Belediyesi, bu tür olaylara karşı sert bir duruş sergiliyor. Şehirdeki kültürel mirasa yönelik saldırıları önlemek amacıyla İtalya, Ocak ayında yürürlüğe giren ve yüksek idari para cezalarını içeren bir yasa çıkarmıştı. Bu yasa, tarihi yapılara verilen zararlara göre 10 bin ila 60 bin euro arasında değişen cezalar öngörüyor.

1345 yılında inşa edilen Ponte Vecchio köprüsü, şu anda 2 milyon euro’luk bir restorasyon sürecinde. Floransa Belediyesi, bu tür vandallıkların caydırılması için ağır cezalar uygulanması gerektiğini vurgularken, bu olayın Floransa’nın kültürel mirasına zarar verenler için bir uyarı niteliğinde olmasını istiyor. Daha önce de Alman turistlerin ve iklim eylemcilerinin benzer zararlar verdiği kaydedilen şehirde, anıtlara ve tarihi yapılara saygı gösterilmesi konusunda uyarılar sıkça yineleniyor.