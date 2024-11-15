Tarihi maç öncesi Mike Tyson rakibini herkesin gözü önünde tokatladı

Tüm sporseverler cumartesi sabaha karşı yapılacak dev boks maçına kilitlendi. Tarihin en büyük boksörlerinden biri olan Mike Tyson, henüz 1 yıldır boks yapan Jake Paul’e karşı dövüşerek yıllar sonra ringlere adım atacak.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE RAKİBİNİ TOKATLADI

Merakla beklenen maç öncesinde 2 dövüşçü son kilo kontrolünde karşı karşıya geldi. Basın mensuplarının gözü önünde gerçekleşen kilo kontrolünde gerginlik çıktı. Eski şampiyon Mike Tyson, rakibini herkesin gözü önünde tokatladı. Tyson’ın tokadı sonrası araya girenler ABD’li eski boksörü uzaklaştırmaya çalışırken, Jake Paul ise rakibini kışkırtmaya devam etti.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

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LIVE ON NETFLIX

FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0 — Netflix (@netflix) November 15, 2024

MIKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Jake Paul ile Mike Tyson'ın karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayınlanacak.

Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.

ÖNCESİNDE ÜÇ MÜSABAKA DAHA YAPILACAK

Sporseverler, gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı bulacak.

AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak.

Bu üç müsabakanın ardından gecenin ana etkinliğinde ise Jake Paul ile Mike Tyson ringe çıkacak. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.