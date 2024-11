Tarihi maç öncesi Mike Tyson rakibini herkesin gözü önünde tokatladı

Tüm sporseverler cumartesi sabaha karşı yapılacak dev boks maçına kilitlendi. Tarihin en büyük boksörlerinden biri olan Mike Tyson, henüz 1 yıldır boks yapan Jake Paul’e karşı dövüşerek yıllar sonra ringlere adım atacak.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE RAKİBİNİ TOKATLADI

Merakla beklenen maç öncesinde 2 dövüşçü son kilo kontrolünde karşı karşıya geldi. Basın mensuplarının gözü önünde gerçekleşen kilo kontrolünde gerginlik çıktı. Eski şampiyon Mike Tyson, rakibini herkesin gözü önünde tokatladı. Tyson’ın tokadı sonrası araya girenler ABD’li eski boksörü uzaklaştırmaya çalışırken, Jake Paul ise rakibini kışkırtmaya devam etti.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

