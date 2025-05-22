Tarihi sezon! Olmaz denilenler oldu

2024-2025 sezonunda Bayern Münihli futbolcu Harry Kane kariyerinde, Premier Lig ekibi Crystal Palace tarihinde ilk kez kupa kazandı. Tottenham 41 yıl sonra Avrupa zaferi yaşadı. Go Ahead Eagles, Newcastle United ve Bologna da uzun yıllar sonra kupa sevinci yaşayan takımlar oldu.

2024-2025 SEZONUNDA BİRÇOK SÜRPRİZ YAŞANDI

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı olan Harry Kane, uzun yıllar birçok gol rekorunu kırmış olsa da kariyerinde hiç kupa kazanamamıştı. Yıldız oyuncu, bu sezon Bayern Münih ile Bundesliga şampiyonluğu sevincini yaşadı ve kariyerindeki ilk kupasını kazandı.

Hollanda'nın köklü ekiplerinden Go Ahead Eagles, tam 93 yıl sonra müzesine kupa sokmayı başardı. Eagles, Hollanda Ligi Kupası finalinde AZ Alkmaar'ı mağlup etti.

Bu sezon Premier Lig'e damga vuran Newcastle United da tam 70 yıl sonra büyük bir kupa kazandı. Siyah-beyazlılar, İngiltere Lig Kupası finalinde bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool'u 2-1'le geçti.

İtalyanların asırlık çınarı Bologna da yıllar sonra büyük kupa hasretine son veren bir diğer takım oldu. Bologna, İtalya Kupası finalinde Milan'ı 1-0 mağlup ederek 51 yıl sonra büyük kupa sevinci yaşamayı başardı.

İngiliz ekibi Crystal Palace ise tarihinde ilk büyük kupasını bu sezon kaldırdı. FA Cup finalinde bu sezon belki de en büyük hayal kırıklığını yaşatan Manchester City'yi 1-0'lık skorla deviren Palace, böylece bir ilki yaşamış oldu.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de bekleneni veremeyen ve küme düşme potasının üstünde yer alan iki dev takım Tottenham ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldi ve dev mücadeleyi Tottenham tek golle kazanarak kupayı havaya kaldırdı. Bu sonucun ardından beyazlılar, 17 yıl sonra kupa kazanırken, Avrupa'da da 41 yıl sonra sevinç yaşadı.