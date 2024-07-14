Tarihin en tuhaf penaltı atışlarından birini kaçırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Tarihin en tuhaf penaltı atışlarından birini kaçırdı

Bir futbolcunun Somali Ligi'nde yaptığı penaltı atışı sosyal medyanın diline dolandı

Somali Ligi’nde oynanan bir futbol maçında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Normal süresi beraberlikle biten mücadelede uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

ORTA SAHADAN KOŞARAK GELDİ PENLATIYI KAÇIRDI

Penaltı atışını kullanmak için hazırlanan bir futbolcu orta sahaya kadar giderek koşmaya başladı.

Yaptığı hareket ile tribünleri ve takım arkadaşlarını şaşkına uğratan futbolcunun o kadar uzun koşudan sonra penaltıyı kaçırması alay konusu oldu.

Sosyal medyadan bu videoyu paylaşan kullanıcılar futbolcu ile dalga geçti.

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