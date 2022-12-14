Tarihte bugün 14 Aralık

1503- Fransız astrolog ve fizikçi Nostradamus (Michel de Nostredame) doğdu.

1799- ABD'nin kurucusu ve ilk başkanı George Washington öldü.

1900- Bilim adamı Max Planck, kuantum teorisini Berlin Fizik Birliğinde sundu.

1911- Güney kutbunu keşfetmek için bir yıl boyunca hazırlıklar yapan Norveçli kaşif Ronald Amundsen, bu bölgeye ulaştı.

1939- Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti üyeliğinden çıkarıldı.

1967- Yunanistan Kralı Konstantin'in cuntaya karşı darbe girişimi başarısız oldu. Albaylar Cuntası iktidarı sürdü. Kral, ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

1981- İsrail, Suriye'nin kontrolündeki Golan Tepeleri'ni ilhak etti. İsrail Parlamentosu, Golan Tepeleri'nin ilhakını bir günde onayladı.

1989- Şili'de ilk demokratik seçimler yapıldı.

1995- Bosna'da barış için anlaşmaya varıldı.

2002- Çankırı'da Vali Ayhan Çevik'e bombalı saldırıya karışmaktan aranan terör örgütü TKP-ML-TİKKO üyesi Selma Korkut, Sivas'ta emniyet güçlerine teslim oldu.

2003- Bestekar udi İrfan Özbakır öldü.

2003- Devrik Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, doğum yeri Tikrit'e 20 kilometre uzaklıktaki El Dor kasabasında bir sığınakta ABD birliklerince yakalandı.

2005- Kuş gribi vakalarının ardından 14 Ekim'de yasaklanan kanatlı yaban hayvanlarının avı serbest bırakıldı.

2008- Iraklı gazeteci Muntazır El Zeydi, Irak'a sürpriz ziyarette bulunan ABD Başkanı George W. Bush'a, Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile düzenlediği basın toplantısı sırasında ayakkabılarını fırlattı.

2012- ABD'nin Connecticut eyaletindeki Newtown kentinde, 20 yaşındaki Adam Lanza, annesini öldürdükten sonra Sandy Hook İlkokulunu bastı, 20'si çocuk 26 kişiyi katletti.

2013- 27 Mayıs darbesi döneminde Demokrat Partililerin yargılandığı Yassıada'nın adı, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değiştirildi.

2015- Filipinler'i etkisi altına alan, "Nona" olarak da bilinen "Melor" tayfunu nedeniyle yaklaşık 725 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

2015- Uzun yıllar Sarıyer, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Karabükspor formalarını giyen eski futbolcu Eyüp Odabaşı hayatını kaybetti.

2017- TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP ve MHP gruplarının imza koyduğu bildiriyle tüm devletler, Doğu Kudüs'ü Bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanımaya davet edildi.

2018- ABD Temsilciler Meclisi, Myanmar Ordusu tarafından Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıları "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısını kabul etti.

2019- TBMM'nin, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nın kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına dair kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2021- Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan leopar, Doğu Anadolu'da görüntülendi.