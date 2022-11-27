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Tarihte bugün 27 Kasım

Tarihte bugün 27 Kasım. Geçmişte bugünde neler olduğunu sizler için derledik. Keyifli okumalar…

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 10:21
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Tarihte bugün 27 Kasım'da ne oldu?

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1526- Kanuni Sultan Süleyman, Avusturya seferine çıktı.

1780- Divan Edebiyatı'nın kadın şairi Fitnat Hanım İstanbul'da öldü.

1895- Fransız romancı Alexandre Dumas 71 yaşında öldü.

1919- Bulgaristan, Müttefikler ile barış anlaşması imzaladı.

1942- Alman orduları, Toulon Limanı'na girerken buradaki Fransız donanması kendini yok etti.

1947- İstanbul İnönü Stadyumu açıldı.

1950- Kore'de Kunuri Savaşı başladı.

1967- ABD Başkanı Johnson'un Kıbrıs Özel Temsilcisi Cyrus Vance, üçüncü kez Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile görüştükten sonra Türkiye'nin yeni önerilerini götürdü. Yunan cuntasından kesin cevabını vermesi istendi.

1970- İstanbul Kültür Sarayı yandı.

1994- Bestekar, edebiyatçı, gazeteci, yazar ve 1983-1987'de Halkçı Partiden milletvekili olan Rüştü Şardağ öldü.

2012- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, belirli koşullarda öğrencilerin kılık kıyafetlerinin serbest olmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

2013- Türkiye Spor Yazarları Derneği eski başkanlarından Necmi Tanyolaç, 85 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2016- Terör örgütü KCK'nın sözde "Türkiye sorumlusu" Sara Aktaş, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.

2017- FETÖ'nün para kasası olarak bilinen iş adamı Memduh Çıkmaz, MİT operasyonuyla Sudan'dan Türkiye'ye getirildi.

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