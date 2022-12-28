﻿Tarihte bugün 28 Aralık

1908- Sicilya Messina'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 70 bin kişi öldü.

1913-Gazeteci yazar Ahmet Mithat Efendi hayatını kaybetti.

1967- Kıbrıs Türk toplumu, adada Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi'ni kurdu.

1975- Türk-Sovyet işbirliğinde inşa edilen İskenderun Demir Çelik Tesisleri, Başbakan Süleyman Demirel ve Sovyetler Birliği Başbakanı Aleksey Kosigin'in katıldığı törenle açıldı.

1995- Yargıtay, 12 Eylül'den sonra açılan Devrimci-Yol davasında verilen kararları onadı. Buna göre aralarında Merkez Komitesi üyelerinin de bulunduğu 36 kişi hakkındaki müebbet hapis ile 7 kişi hakkındaki idam cezası kabul edildi, 176 kişi hakkındaki mahkumiyet kararı zaman aşımı nedeniyle kaldırıldı.

1996- Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu 6 çocuk kayakçı öldü.

2011- Irak'ın Uludere sınırına yakın kesiminde tespit edilen gruba havadan operasyon düzenlendi, olayda Türk vatandaşı oldukları ve kaçakçılık yaptıkları anlaşılan 35 kişi hayatını kaybetti.