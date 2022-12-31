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Tarihte bugün 31 Aralık

Tarihte bugün 31 Aralık. Geçmişte bugünde neler olduğunu sizler için derledik. Keyifli okumalar…

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 10:22
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Tarihte bugün 31 Aralık'ta ne oldu?

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1534- Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu Bağdat'a girdi.

1609- İstanbul'da Sultanahmet Camisi'nin temeli atıldı. Mimarı Sedefkar Mehmet Ağa olan cami, 8 yılda tamamlandı.

1879- ABD'li mucit Thomas Edison ilk elektrik lambasının kullanımını gündelik yaşama soktu.

1892- Deutsche Bank'ın bulunduğu grubun yaptığı demir yolu Ankara'ya ulaştı.

1921- Mustafa Kemal, Çerkez Ethem güçlerinin dağıtılması için Batı Cephesi Komutanlığına talimat verdi.

1949- Politikacı Rıza Tevfik Bölükbaşı, 80 yaşında İstanbul'da öldü. Rıza Tevfik, 1920'de "Damat Ferit Paşa hükümetinin temsilcisi" sıfatıyla Sevr Antlaşması'nı imzalayan delegelerden biriydi.

1961- Eski DP'li bakanlardan ve Yassıada'da mahkum edilenlerden Tevfik İleri, Ankara'da 50 yaşında vefat etti.

1977- Cumhuriyet tarihinde ilk kez gensoruyla hükümet düşürüldü. 218 güvenoyuna karşılık 228 güvensizlik oyuyla İkinci MC iktidarı devrildi.

1983- Yazar Sevim Burak 52 yaşında öldü.

1994- Heykeltıraş, ressam Haluk Tezonar 52 yaşında vefat etti.

1998- Danıştay, Sincan'da düzenlenen "Kudüs Gecesi"nin ardından İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve yargılama sonucunda 4 yıl 7 ay ağır hapis cezasına çarptırılan eski Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın belediye başkanlığını düşürdü.

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