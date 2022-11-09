﻿Tarihte bugün 9 Kasım'da ne oldu?

1444- Varna Savaşı kazanıldı.
1877- Erzurum'a dayanan düşmana karşı Topdağı Savaşı kazanılarak, tabyalara Türk bayrağı çekildi.
1918- Almanya'da Cumhuriyet ilan edildi.
1935- Japon birlikleri Çin'de Şangay'ı işgal etti.
1936- Montreux Boğazlar Sözleşmesi resmen yürürlüğe girdi.
1938- Almanya'da Yahudi karşıtları, şiddet eylemleri başlattı. Bu olaylar tarihe Kristal Gece (Crystal Hight/Krystallnacht) olarak geçti.
1938- Atatürk'ün son günü. Yayımlanan resmi tebliğlerde Atatürk'ün genel durumunun vahamete doğru gittiği açıklandı.
1982- Kenan Evren 101 pare top atışıyla cumhurbaşkanı ilan edildi.
1985- Karpov'u yenen Kasparov, Dünya Satranç Şampiyonluğunu kazandı.
1989- Turgut Özal yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başladı.
1989- Berlin Duvarı yıkıldı.
1990- Yazar Kerim Korcan, 72 yaşında öldü.
1991- Türkiye, Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu.
2011- Van, merkez üssü Edremit olan 5,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldı. 39 kişinin hayatını kaybettiği depremde Bayram Oteli'nin enkazı altında kalan DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir de hayatını kaybetti.
2012 - ABD Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) Direktörü David Petraeus, görevinden istifa etti. Evlilik dışı ilişkide bulunduğunu kabul eden Petraeus, Başkan Obama'ya gönderdiği dilekçesinde istifasının kabulünü istedi.
2013- Gırtlak kanseriyle mücadele eden usta gazeteci Savaş Ay 59 yaşında İstanbul'da vefat etti.
2013- Danıştay 8'inci Dairesi, avukatların baro levhasına kayıt için "başı açık" fotoğraf vereceklerine ilişkin Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin yürütmesini durdurdu.
2015- Anadolu Ajansının Makedonca ve Arnavutça yayın merkezi, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te törenle açıldı.
2016- "Kozmik oda"da arama yaptıran ve meslekten ihraç edilen eski savcı Mustafa Bilgili, Ankara'nın Cebeci semtinde sahte kimlikle yakalandı.
2017- Türk basketbolunun duayen isimlerinden, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörü Mehmet Baturalp, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.
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