Tarık Akan’ın teklifini reddetmiş. Demet Sağıroğlu yıllar sonra itiraf etti

Ünlü sanatçı Demet Sağıroğlu, radyocu Cenk Alptekin’in programına katıldı. Sağıroğlu, 90’lı yıllarda aldığı önemli bir teklifi anlattı.

Ünlü sanatçı, yeşilçamın efsane jönü Tarık Akan’dan konservatuvarda okurken bir filmde oynaması için teklif aldığını açıkladı.

"BENİ GÖRÜP SENARYOYU VERDİ"

Sağıroğlu, o zamanlarda Tarık Akan’a hayran olduğunu söyleyerek:

“1988, İstanbul’a ilk geldiğim zamandı. Daha konservatuvardaydım. Tarık Akan beni görüp senaryoyu verdi. Sete gidince Tarık Akan, ‘Sen benim karımı değil, ölen kardeşimin karısını oynayacaksın. Bizim yakın planımız olmayacak. Olursa kendisinin uzun boylu olmasından dolayı takoz koyacağız altına’ dedi. Onu da kabul etmemiştim. Aslında o sinemada iyi bir tecrübe olurdu. Sonra o rolü yıllar sonra Zara oynadı.” dedi.